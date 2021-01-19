عبدالرزاق حمدالله يعود إلى الرياض السبت

المواطن - مروة نبيل

يعود نجم الفريق الأول لكرة القد بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى العاصمة الرياض في ساعة متأخرة يوم السبت المقبل.

عبدالرزاق حمدالله يعود:

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن عبدالرزاق حمدالله يؤدي يوميًّا تدريبات لياقية تمتد إلى 90 دقيقة مع مدرب اللياقة لدرجة الشباب، المغربي مراد رامون، لتأهيله بشكل جيد قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وكانت إدارة نادي النصر قد منحت حمدالله إجازة لمدة 10 أيام للمغادرة إلى المغرب، لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة الباطن، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعبه “مرسول بارك” في الرياض، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والقادسية أصحاب المركزين الثامن والتاسع.

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