عبدالله الحافظ ينتقد لاعبي النصر بـ رسالة مثيرة

المواطن - محمد سمعه

انتقد عبدالله الحافظ، مدافع الوحدة، لاعبي نادي النصر، وذلك بعد فوزهم على فرسان مكة بثلاثية لهدف مساء اليوم الأربعاء.

عبدالله الحافظ – لاعب فريق #الوحدة :

أسلوب بعض اللاعبين في فريق #النصر قتل جمالية المباراة بسبب صراخهم على الحكم.#النصر_الوحدة pic.twitter.com/glT9XcDrfl — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 20, 2021

وتحدث الحافظ للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “أسلوب بعض اللاعبين في العالمي خلال المباراة، قتل جمالية المباراة بسبب صراخهم على الحكم”.

ماذا قال الحافظ عن أسلوب لاعبي النصر ؟

وأضاف الحافظ: “الملعب جميل والعالمي ما شاء الله تبارك الله فريق يملك لاعبين على أعلى مستوى، لم يُوجد أي سبب أو داعٍ منهم لإيقاف اللعب أكثر من مرة للصراخ على الحكم والذهاب إلى تقنية الفيديو”.

وكان العالمي، حقق فوزًا مهمًّا على ضيفه الوحدة بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الوحدة والعالمي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من الوحدة أسفر عن الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي لويس جوستافو بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وبعدها بـ3 دقائق، تمكن العالمي من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز من ركلة حرة مباشرة.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني زأر الأسد بيتروس وكشر عن أنيابه الهجومية ليسجل هدفين عالميين قاد بهما النصر للفوز، حيث سجل الهدف الثاني بالدقيقة السابعة والستين، ثم سجل الثالث للعالمي بالدقيقة الـ88 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز فإن رصيد العالمي أصبح 20 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن النصر نجح في تحقيق الفوز الرابع تواليًا تحت قيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر الماضي خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

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