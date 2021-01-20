عبدالله الحمدان صفقة المستقبل في الهلال

المواطن - مروة نبيل

أصبح عبدالله الحمدان قريبًا من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ والانضمام إلى الهلال خلال الفترة المقبلة.

الحمدان يرفض التجديد

ودخل عبدالله الحمدان الفترة الحرة من عقده، أمس، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة ناديه، ليستطيع الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم، ورفض العرض الشبابي.

وكشف رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، تفاصيل المفاوضات مع الحمدان، مؤكدًا أنه تقدم بعرض يُقدر بـ5 ملايين، وطلب اللاعب 7 ملايين، قبل أن يرفع مطالبه إلى 10 ملايين ريال للموسم الواحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالله الحمدان صفقة للمستقبل

وأكدت تقارير إعلامية أن عبدالله الحمدان صاحب الـ21 عامًا، سيكون بنسبة كبيرة لاعبًا في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على أن يتم التوقيع الرسمي والكشف عن تفاصيل الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وفي حالة ضم الهلال للاعب الشبابي رسميًا، ستكون صفقة للمستقبل، حيث إنه سيُساعد الفريق الأول لكرة القدم لسنوات طويلة، نظرًا لصغر سنه، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة سواء المحلية أو الدولية، لمشاركته مع الفريق الأول في الشباب منذ أكثر من موسم.

ويُعد الحمدان لاعبًا دوليًا، حيث إنه مثل المنتخبات السعودية بفئاتها المختلفة، ويلعب مع الفريق الأولمبي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، الأمر الذي سيُفيد الهلال نظرًا لمشاركاته الخارجية.

وعلق الإعلامي الإماراتي عامر عبدالله المري على الصفقة المنتظرة عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “الحمدان في طريقة إلى الهلال.. لعلها أبرز صفقة لمهاجم مواطن سيعطي الهلال لسنوات قادمة وهي من وجهة نظري تعد بمثابة ضربة معلم وتذكرني بصفقة ياسر القحطاني الذي منذ اعتزاله لم يعوضه أحد”.

وتفاعلت الجماهير الهلالية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصفقة عبدالله الحمدان المنتظرة، وأبدوا سعادتهم بالانضمام المهاجم الشبابي إلى صفوف الأزرق، خاصة أنه يتميز بالقوة البدنية والمهارة، بجانب الحاسة التهديفية.

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