عبدالله الحمدان يثير الجدل بفيديو بعد أنباء توقيعه لـ الهلال والشبابيون يعلقون

المواطن - محمد سمعه

أثار المهاجم عبدالله الحمدان، لاعب الشباب، الجدل بعد أن نشر فيديو له خلف سيارته، بعد الأنباء الإعلامية التي ترددت حول توقيعه لنادي الهلال مؤخرًا.

ونشر الحمدان الفيديو عبر حسابه في “الإنستجرام” مما جعل جمهور الشباب يتكهن بشرائه لسيارة جديدة بعد التوقيع مع نادي الهلال.

الحمدان يتفق مع الهلال:

وكان برنامج “في المرمى”، الذي يقدمه الإعلامي الرياضي بتال القوس، ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن الحمدان اتفق مع الهلال على الانضمام له ويتبقى فقط التوقيع.

البلطان يكشف تفاصيل المفاوضات مع عبدالله الحمدان:

وفي وقت سابق، كان خالد البلطان رئيس نادي الشباب، كشف تفاصيل المفاوضات مع الحمدان مهاجم الفريق، وذلك من أجل تجديد عقده مع الليث.

وتحدث البلطان لـ قناة النادي عبر موقع “يوتيوب” قائلًا يوم السبت الماضي: “موضوع تجديد عقد الحمدان، لدى والده الذي لم يتجاوب للاجتماع معنا وسبق وأن عرضنا على اللاعب 5 ملايين وكان طالب 7 ملايين وحاليًّا يتحدثون عن 8 ملايين و 10 للعام الواحد، حتى وكيله يقول هذا اللاعب ليس لي كنترول عليه، الأمر لدى والده”.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه الهجومية بالتعاقد مع مهاجم جيد يعوض رحيل السوري عمر خربين المنضم حديثًا لنادي الوحدة الإماراتي.

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