عبدالله الحمدان يرفض عرض الشباب

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن عبدالله الحمدان في طريقه للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد انتهاء تعاقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عبدالله الحمدان يرفض التجديد

وسيدخل عبدالله الحمدان الفترة الحرة من عقده، يوم 18 يناير الجاري، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة ناديه، ليستطيع الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم.

وأكدت مصادر لموقع “جول” أن عبدالله الحمدان رفض العرض المقدم من نادي الشباب والذي يُقدر بـ5.5 مليون ريال في الموسم، لتفكر الإدارة برئاسة خالد البلطان في رفع العرض المقدم.

وأضافت المصادر: “الشباب قام برفع العرض إلى 7 ملايين ريال، ولكن سيتجه اللاعب ووكيله إلى رفض العرض الجديد، في ظل رغبة المهاجم في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة”.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، مع عبدالله الحمدان ووكيل أعماله قبل دخوله في الفترة الحرة رسميًا، من أجل محاولة إقناعه بالتجديد وعدم الرحيل، خاصة أنه من العناصر الأساسية.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، لعب الشباب ضد العين، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق فوز هام بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط في المركز الـ15.

شارك الخبر