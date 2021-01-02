عبدالله العويشير: تقنية الـVAR تجعل المباريات باردة !

المواطن - محمد سمعه

انتقد عبدالله العويشير، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، تقنية الـVAR مؤكدًا على أنها تجعل المباراة باردة وتُخفض حماس اللاعبين في اللقاء.

عبدالله العويشير يكشف سبب انتقاده لتقنية الفيديو:

وقال العويشير لـ برنامج “الدوري مع وليد” بعد فوز الوحدة على الاتفاق في دوري المحترفين: إن تقنية الفيديو تأخذ وقتًا طويلًا مع الحكم، مما يؤدي إلى برودة المباراة واللاعبين، مضيفًا أن الوحدة قدم مباراة مميزة وحقق الثلاث نقاط ضد الاتفاق عن جدارة.

وأكد عبدالله العويشير على أن مباراة الاتفاق كانت الأخيرة له وهو مرتدي القناع الواقي، مضيفًا أن مباراة الفتح المقبلة في الدوري ستكون صعبة على فريق الوحدة.

أحداث مباراة الوحدة والاتفاق:

وخلال أحداث الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كشر فرسان مكة عن أنيابه الهجومية، ليُحرز اللاعب الفرنسي يوسف نياكات الهدف الأول لفريقه بالدقيقة الثانية والخمسين. وظل فريق الاتفاق يُقاتل لإحراز هدف التعادل، لينجح اللاعب فيليب كيش في تسجيل التعادل لفارس الدهناء بالدقيقة الـ69 من ركلة جزاء.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فرسان مكة 18 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس.

وقبل مباراة الوحدة والاتفاق، كان نادي الفتح تمكن من الفوز على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز أبها على العين برباعية مقابل هدفين.

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