عبر منصة مدرستي.. تعليم الليث جاهز لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني

المواطن - محمد الغبيشي- الليث

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن جاهزيتها لعودة 32 ألف طالب وطالبة بكافة المراحل الدراسية، يوم غد الأحد، إلى الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي 1441/ 1442هـ.

ترحيب بعودة الجميع:

من جانبه، رحب مدير إدارة التعليم، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، مؤكدًا جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لانطلاقة الدراسة عن بعد، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بدون تقصير أو تهاون.

وأشار إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها أثناء مرحلة التعليم عبر منصة مدرستي، مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.

خطة الجولات الإشرافية:

واعتمد الحازمي خطة الجولات الإشرافية التي سيقوم على تنفيذها أكثر من 200 مشرف تربوي ومشرفة تربوية لتفقد مدارس (البنين والبنات) ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم، ورفع تقارير إشرافية بذلك.

وكانت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين، قد أنهت توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كافة المدارس، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادًا لتوزيعها على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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