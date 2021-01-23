عرضان لـ يوسف الحربي والأهلي يتحرك للإبقاء على اللاعب

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن وجود عرضين للاعب يوسف الحربي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي من أجل مغادرة الراقي بعد أن دخل الفترة الحرة مؤخرًا.

وتبحث إدارة الراقي تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه خاصة أن هناك تفكيراً من المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش للاعتماد عليه في المباريات المقبلة.

إصرار الراقي قد يُبقي الحربي في الفريق

وتلقى يوسف الحربي عرضين من ناديين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عرضًا منهم يتفوق على عرض الراقي للتجديد خاصة أن الحربي يحق له حاليًا التفاوض مع أي ناد دون الرجوع للراقي على أن ينضم له في صيف 2021 وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وبسبب إصرار الراقي على الإبقاء على يوسف الحربي، قد يتجه الأخير لرفض العروض المقدمة له والبقاء مع الراقي.

مباراة واحدة لـ الحربي مع الأهلي بالموسم الحالي

ولعب يوسف الحربي مع النادي الأهلي لقاء وحيد فقط بالموسم الجاري في دوري المحترفين وكان أمام التعاون، حيث فاز الأخير على الراقي بثلاثية دون مقابل بالجولة الحادية عشرة.

ويستعد الراقي لمواجهة نادي الاتفاق غدًا بالجولة الخامسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يسعى الأهلي للفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 29 ومنافسة الهلال على المركز الأول.

وكان الراقي هزم أبها بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ14 يوم الثلاثاء الماضي.

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