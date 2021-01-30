عصابات سرقة المواطنين والمقيمين والمركبات في قبضة الأمن

المواطن - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية من كشف غموض وملابسات العديد من الجرائم بمختلف المناطق والقبض على مرتكبيها، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

عصابة انتحلت صفة الأمن

وفي التفاصيل، نجحت شرطة منطقة الرياض في القبض على ثلاثة أشخاص “مواطنين وسوداني مخالف لنظام الإقامة ” قاموا بانتحال صفة رجال الأمن واقتحموا سكن عمالة واستولوا على ما بها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية .

كما تمت الإطاحة بثلاثة مواطنين تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات بمحافظة المويه ووثقوا ذلك ونشروا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

افتعال حوادث لسرقة المركبات

كما تم القبض على ثمانية أشخاص تورطوا بعدد من الجرائم في الرياض كافتعال حادث مروري وسرقة المركبات بعد مغافلة أصحابها .

عصابة سرقة الأغنام بالقصيم

كما تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على وافدين من الجنسية الهندية بأداة حديدية وسرقة 36 رأساً من الأغنام.

وتم القبض على مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء بمحافظة دومة الجندل أثناء تواجده بأحد الأحياء السكنية .

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