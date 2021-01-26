عطل مفاجئ يضرب واتساب وفيسبوك وإنستقرام

المواطن - متابعة

أعلن عدد من مستخدمي واتساب وفيسبوك وإنستقرام في بعض الدول تعطل خدمات التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ.

تفاصيل تعطل واتساب وفيسبوك وانستقرام

وأعلنت خدمة Downdetector تفاصيل المشكلات في عمل شبكة فيسبوك وفيسبوك ماسنجر التي واجهت بشكل أساسي المستخدمين في موسكو وسان بطرسبورغ، كما أن مشكلات واتساب وإنستقرام، ظهرت في العديد من البلدان الأوروبية مثل فنلندا وبولونيا والتشيك وعدد من البلدان الأخرى.

شكوى من الوصول للبيانات

ويشتكي 47% من مستخدمي إنستقرام من مشكلات في تنزيل البيانات عبر الشبكة، بينما يعاني نحو 35% منهم من مشكلات في تحميل البيانات، بينما لا يتمكن نحو 17% من استخدام الشبكة إطلاقًا.

أما بالنسبة لتطبيق واتساب فقد عانى نحو 86% من المستخدمين من مشكلات في الاتصال مع خدمة التطبيق، بينما عانى نحو 12% من مشكلات إلى الدخول إلى الموقع الرسمي له عبر الإنترنت، بينما واجه نحو 2% من المستخدمين من مشكلات في تسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وفيما يخص فيسبوك تشير البيانات إلى أن نحو 83% من المستخدمين في عدة مناطق عانوا من مشكلات في الموقع ومشكلات مع الدخول إلى الخدمة.

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