عقار جديد بمثابة بشرى للمهددين بخطر الإصابة بفقدان البصر

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سيستفيد آلاف المهددين بخطر الإصابة بفقدان البصر من عقار جديد يبطئ هذه العملية بل ويمكنها حتى تحسين البصر وتقويته، حيث تمت الموافقة على دواء برولوسيزوماب brolucizumab، من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

ويعاني الكثير من كبار السن من مرض يُسمى التدهور البقعي، وهو مرض يصيب العين وفي حين أنه غير مؤلم إلا أنه غير قابل للشفاء وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر مع تقدم العمر.

وفي السابق، كان المرضى بحاجة إلى حقن شهرية لإبطاء تقدم الحالة، أما في تجربة عقار برولوسيزوماب، فقد شهد ثلث المرضى الذين عولجوا به تقدم ملحوظ في الرؤية خلال أربعة أسابيع فقط من الجرعة الأولى، مقارنة بالتحسن خلال 6 أشهر عند تناول الأدوية القديمة.

ويؤثر التنكس أو التدهور البقعي (AMD) المرتبط بالعمر على أكثر من 700 ألف بريطاني، ومن أبرز أسبابه العمر، الاستعداد الوراثي والتدخين وجفاف العين، وهو يحدث عندما تتدهور الخلايا في البقعة، وهي المنطقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والتي تتيح رؤية مفصلة.

ويفقد المرضى الرؤية المركزية والقدرة على تمييز السمات، على الرغم من بقاء الرؤية المحيطية طبيعية، وهذا يعني أن المريض قد يكون قادرًا على رؤية مخطط الساعة ولكن لا يمكنه معرفة الوقت، وعادةً ما يؤثر على كلتا العينين، ومع ذلك، يمكن أن تختلف سرعة التدهور فيما بينها.

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