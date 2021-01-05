علاقة دينا الشربيني مع عمرو دياب انتهت بكسر الصحون

المواطن - متابعة

لا تزال علاقة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، تثير الجدل، الذي صاحبها منذ بدايتها الرومانسية وحتى نهايتها وانفصالهما الأكثر إثارة، بعد سنوات من العشق والحب.

وبعد غياب عن الأنظار دام لفترة، عادت دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي، بعد مرور فترة على انفصالها عن عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.

وانشغلت دينا بعد أنباء الانفصال في التحضير لمسلسلها الجديد “قصر النيل”، كما امتنعت عن دعم الهضبة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ” كما كانت تفعل دائمًا.

دينا الشربيني تكسر الصحون

وحاولت دينا الشربيني إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة حيث ظهرت في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة، وهي في كامل أناقتها، وقامت بكسر الصحون في أحد المطاعم الشهيرة، وهو ما اعتبره البعض رسالة منها لعمرو دياب بعد انفصالهما تشبه المثل الشعبي المصري الذي يدعو إلى كسر ” القُلة” أو الجرة، خلف الشخص غير المرغوب به الذي يغادرنا أو يرحل عنا.

علاقة وصلت إلى طريق مسدود

وبعد موجة من الشائعات التي ترددت مؤخرًا وتتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، خرج مصدر مقرب من الهضبة، للتأكيد بعدم عودة الثنائي، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليًا.

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني، وأن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

خطوات جديدة من عمرو دياب

أما الهضبة فقد تجاهل كل الأخبار المتداولة حول انفصاله عن دينا، وانشغل بطرح أغاني جديدة من ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”.

واتخذ خطوة جديدة لم يقدم عليها من قبل، وقرر متابعة بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفعله للمرة الأولى، أما عن الأشخاص الذين قام بمتابعتهم فهم أبناؤه الأربعة “عبدالله، نور، جانا، كنزي”، كما قام بمتابعة الفنان أحمد حلمي وراغب علامة وتركي آل شيخ.

يذكر أن أول ظهور لدينا مع عمرو دياب كان في صورة بثها الهضبة على تويتر وعلق عليها ” مع فريق عمل فيلمي الجديد” لكن وجوده بالقرب منها ووضع يده على خصرها فتح باب التكهنات.

وأثناء مشاركة مصر في بطولة كأس العالم في روسيا ظهرت دينا الشربيني مع عمرو دياب الذي غنى لها ” أنا أكتر واحد بيحبك” كما أنه أطلق أغنية بعنوان برج الحوت قبل الإعلان رسميًا عن ارتباطه بها ما جعل البعض يفسر أن الأغنية كتبت لها خصيصًا.

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