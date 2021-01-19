علماء يكتشفون نوعًا جديدًا من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا، حيث تواصل الولاية معاناتها من ارتفاع عدد الحالات والوفيات.

سلالة جديدة من فيروس كورونا:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التعرف على السلالة في أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة، وتم ربطها بسلالات أخرى متعددة في مقاطعة سانتا كلارا، بما في ذلك حالة مرتبطة بغرفة طوارئ كايزر بيرمانانت التي أصابت أكثر من 90 شخصًا وأدت إلى وفاة شخص واحد.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فيروس كورونا الجديد أكثر عدوى أم أنه أصبح من السهل التعرف عليه، حيث تقوم المختبرات بإجراء تسلسل الجينوم.

يُعرف الفيروس الجديد باسم L452R، وهو يختلف عن النوع شديد العدوى الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة، والتي كانت تجتاح الأمة مؤخرًا.

تحذيرات طبية:

وبينما يحذر مسؤولو الصحة العامة من أن هذه السلالة ستصبح قريبًا المهيمنة في الولايات المتحدة، يقول الدكتور أنتوني فوسي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد: إن التحذير يجب أن يكون دعوة صريحة للأمريكيين للحصول على التطعيم.

وقالت الدكتورة سارة كودي، مديرة إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا، في بيان: “يستمر هذا الفيروس في التحور والتكيف، ولا يمكننا أن نأخذ حذرنا”.

فيما قال الدكتور تشارلز تشيو، عالم الفيروسات في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لصحيفة نيويورك تايمز: إن “الفيروس الجديد في كاليفورنيا له ثلاث طفرات”.

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