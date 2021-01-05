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على أرض مطار العلا .. وقف محمد بن سلمان مستقبلاً قادة الخليج
لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

على أرض مطار العلا .. وقف محمد بن سلمان مستقبلاً قادة الخليج

2021/01/05
الساعة 1:21 مساءً
- ‎فيالملك سلمان, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم, محمد بن سلمان
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على أرض مطار العلا .. وقف محمد بن سلمان مستقبلاً قادة الخليج
المواطن - واس - الرياض - العلا

اكتمل وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

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فقد وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

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كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير مملكة البحرين لدى المملكة معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

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وقد غادر سمو ولي عهد مملكة البحرين في موكب رسمي إلى مركز مرايا.
ويضم الوفد الرسمي البحريني معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

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ووصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

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وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

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كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف ونائب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة سيف البداعي.

وقد غادر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

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ويضم الوفد الرسمي العماني معالي وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي ومعالي وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي .

كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

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كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

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وقد غادر سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

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كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح.
وقد غادر سمو أمير دولة الكويت في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

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ويضم الوفد الرسمي الكويتي معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري.

كما وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .

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وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

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وقد غادر سمو أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى مركز مرايا.
ويضم الوفد الرسمي القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية.

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