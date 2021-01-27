عمان ترجئ فتح التعليم المباشر وتمنع السفر وتعلق الفعاليات

المواطن - متابعة

قررت سلطنة عمان إرجاء فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في السلطنة، كما تم حظر إقامة المناسبات بكل أنواعها.

كما نصحت السلطنة المواطنين والمقيمين بتجنب السفر الخارجي بسبب كورونا، في حين تم تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والمعارض بحسب قناة العربية.

حالات كورونا في عمان

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 133574 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1525 بنسبة 1.14 % فيما بلغ عدد المتعافين 126486 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مريضًا/ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 93 والمنومين في العناية المركزة 26.

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