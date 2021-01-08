عمر السومة يخرج عن صمته ويؤكد: الوضع غير مُبشر !

المواطن - محمد سمعه

عقب السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، تعقيبًا ناريًّا بعد الخسارة من القادسية بنتيجة 3/ 1 اليوم الجمعة في الجولة الـ12 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر السومة يكشف ما يدور في الأهلي:

وتحدث السومة للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “حقيقة لا أعرف ماذا يحدث للفريق، الله يعين الجمهور علينا، نهاجم ونبذل قصارى جهدنا ولا نُسجل أي أهداف، والفريق المنافس يسجل من أقل فرص”.

وواصل السومة قائلًا: “الوضع غير مُبشر في الأهلي سواء إداريًّا أو فنيًّا، وأتمنى تحسن الأمور فيما هو مقبل، قبل مواجهة نادي الهلال”.

طارق كيال يستقيل من منصبه في الأهلي:

وفي وقت سابق، أعلن طارق كيال، المشرف العام على فريق الكرة بـ الأهلي، استقالته من منصبه، وذلك بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ12 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي خسر من فريق القادسية بثلاثية، حيث سكنت شباك الراقي 6 أهداف خلال 6 أيام، بعد الخسارة من التعاون يوم السبت الماضي بثلاثية دون مقابل بالجولة الحادية عشرة.

وعلق طارق كيال بعد استقالته قائلًا: “جمهور الراقي، كنت أتمنى أن أقدم شيء، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة”.

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