عمر السومة يغيب عن الأهلي 10 أيام

المواطن - مروة نبيل

يغيب السوري عمر السومة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، بسبب الإصابة التي عانى منها خلال مباراة أبها الماضية.

الأهلي يفقد خدمات عمر السومة

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عمر السومة معاناته من تمزق في العضلة الضامة، وسيحتاج إلى فترة راحة وعلاج لمدة 10 أيام قبل العودة إلى تدريبات النادي الأهلي الجماعية مرة أخرى.

وتأكد غياب عمر السومة عن مباراة الأهلي ضد الاتفاق المقرر إقامتها، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد يمتد غيابه حتى لقاء الباطن، يوم 31 يناير.

وكان السومة قد تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الأهلي ضد أبها الماضية في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حسمها الراقي بثلاثية دون رد، وسجل المهاجم السوري ثنائية منها.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره، قبل أن ينتفض بفوزه على أبها، ويسعى لمواصلة تألقه أمام الاتفاق، للتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

شارك الخبر