عمر خربين يُبدع في ظهوره الأول مع الوحدة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب السوري عمر خربين، لاعب الوحدة الإماراتي، أداءً مميزًا مع فريقه في ظهوره الأول، وذلك بعد أن شارك في لقاء الوحدة ضد حتا، الذي أُقيم ظهر اليوم الجمعة ،ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

الوحدة الإماراتي يضرب برباعية:

وسجل خربين هدفين لفريق الوحدة بالدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول والدقيقة السبعين من عمر المباراة.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل فريق الوحدة الذي أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الكوري الجنوبي لي ميونج بتصويبة قوية في الدقيقة الثانية عشرة.

وبعد ذلك ألغى حكم لقاء الوحدة وحتا ركلة جزاء لـ الوحدة بالدقيقة الثامنة عشرة بعد العودة لتقنية الفار.

وعاد خربين وسجل الهدف الثاني من ضربة رأسية بالدقيقة الرابعة والعشرين بعد تمريرة متقنة من اللاعب إسماعيل مطر، ثم قلص فريق حتا الفارق محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب حبيب يوسف.

ونجح الوحدة الإماراتي بعد ذلك في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب تيم ماتافز بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن خربين من إحراز الهدف الثاني له والرابع للوحدة بالدقيقة السبعين من ركلة جزاء.

الوحدة في المركز السادس:

يذكر أن نادي الوحدة الإماراتي بعد فوزه على حتا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري بلاده برصيد 22 نقطة.

وكان عمر خربين انضم لنادي الوحدة كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي الهلال.

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