عوض خميس يُنهي مرحلة التأهيل الأولى

المواطن - مروة نبيل

أنهى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، عوض خميس المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي للركبة التي خضع لها.

عوض خميس يواصل التأهيل

ومن المقرر أن يدخل عوض خميس المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يشرف عليه طبيب مختص في أحد المراكز المتخصصة في مدينة الرياض، وتحت إشراف الراعي الطبي لنادي الرائد “فيزيو تريو”، وذلك وفقًا لمصادر “الرياضية”.

وتعرض عوض خميس للإصابة خلال مباراة الرائد ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأجرى عملية الرباط الصليبي في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العالمي صاحب المركز الـ11.

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