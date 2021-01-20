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غوميز يُسجل ويحقق رقمًا مميزًا في دوري محمد بن سلمان
خلال مباراة الهلال والتعاون

غوميز يُسجل ويحقق رقمًا مميزًا في دوري محمد بن سلمان

2021/01/20
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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غوميز يُسجل ويحقق رقمًا مميزًا في دوري محمد بن سلمان غوميز يحتفل بالهدف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 غوميز يهز الشباك
1.1 الهلال والتعاون

نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة فريقه الهلال ضد التعاون سريعًا، ليمنح الزعيم التقدم بعد مرور دقيقتين فقط.

 

غوميز يهز الشباك

وبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد التعاون بشكل ضاغط، ولعب سالم الدوسري كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء ليُقابلها غوميز بتسديدة مميزة، ويفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية.

وأصبح المهاجم الهلالي أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي بـ11 هدفًا، حيث أحرز 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

غوميز
اللاعب يحتفل بالهدف

الهلال والتعاون

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الهلال والتعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 21 نقطة.


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