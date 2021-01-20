غوميز يُسجل ويحقق رقمًا مميزًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة فريقه الهلال ضد التعاون سريعًا، ليمنح الزعيم التقدم بعد مرور دقيقتين فقط.

د2’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق بافيتيمبي غوميز#الهلال_التعاون pic.twitter.com/gUbDUOGutY — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 20, 2021

غوميز يهز الشباك

وبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد التعاون بشكل ضاغط، ولعب سالم الدوسري كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء ليُقابلها غوميز بتسديدة مميزة، ويفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية.

وأصبح المهاجم الهلالي أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي بـ11 هدفًا، حيث أحرز 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

الهلال والتعاون

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الهلال والتعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

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