غيابات الأهلي أمام الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيفقد الفريق الكروي الأول في الأهلي 3 لاعبين في مباراة الهلال التي تُقام اليوم الجمعة بالجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غيابات الأهلي

وسيغيب عن الراقي كل من إدريس فتوحي للإصابة والحارس محمد العويس للإيقاف مباراتين بجانب المدافع عبدالله حسون الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات.

غيابات الهلال

وتأكد غياب كل من المدافع علي البليهي واللاعب الكولومبي جوستافو كويلار عن تشكيلة الهلال ضد الراقي، بينما تأكدت جاهزية وعودة الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف.

وسيغيب كويلار عن مباراة الأهلي بسبب إصابته بالإنفلونزا وفقًا لـ صحيفة ” الرياضية” بينما يغيب البليهي بسبب عدم الجاهزية الفنية بعد إصابته الأخيرة بحسب الناقد الرياضي حمود القحطاني، كما سيغيب سالم الدوسري عن كلاسيكو الراقي بسبب الإصابة وفقًا لـ “الرياضية”.

وكان المعيوف قال في وقت سابق للقناة الرياضية السعودية إنه جاهز لمواجهة الراقي، بعدما غاب عن مباريات الهلال منذ الأسبوع الرابع، وذلك بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

الشهراني هلالي حتى عام 2025

وقبل انطلاق كلاسيكو الراقي ضد الزعيم كان الهلال أعلن عن تجديد عقد المدافع ياسر الشهراني لمدة 4 سنوات حتى عام 2025.

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