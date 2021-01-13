فرنانديز يقترب من الرائد لـ6 أشهر

المواطن - مروة نبيل

أصبح التشيلي روني فرنانديز قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فرنانديز في طريقه إلى الرائد

واتفقت إدارة نادي الرائد مع فرنانديز على ضمه في الميركاتو الحالي، ليكون بديلًا عن المهاجم الصربي نيمانيا نيكوليتش الذي لم يقدم المستوى المأمول، وذلك حسب ما أكد مصدر خاص لـ”الرياضية”.

ومن المقرر أن تعلن إدارة الرائد خلال الساعات المقبلة وبشكل رسمي التعاقد مع المهاجم التشيلي، ولمدة ستة أشهر مع أفضلية التمديد له لموسم إضافي، بعد تقييم الجهازين الإداري والفني لمردود اللاعب خلال فترة التعاقد.

وتألق فرنانديز مع الفيحاء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في التتويج بلقب هداف البطولة موسم 2016/ 2017، قبل أن يتم توقيع مخالصة مالية معه في أكتوبر الماضي، بعد استبعاده من القائمة لتعرضه لإصابة.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وتسعى إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملًا في تحسين النتائج والتقدم في الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في 5 مواجهات.

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