فرنانديز يُحقق إنجازًا تاريخيًا في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز إنجازًا تاريخيًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرنانديز يُحقق إنجازًا تاريخيًا

وأعلنت رابطة البريميرليج عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن فوز فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي.

وكان يُنافس فرنانديز على الجائزة كل من زميله في مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، محمد صلاح “ليفربول”، جون ستونز “مانشستر سيتي”، توماس سوسيك “وست هام”، وبن مي “بيرنلي” وثنائي أستون فيلا، أنور الغازي وإيميليانو مارتينيز.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا” عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن برونو أصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، 4 مرات في سنة ميلادية واحدة.

وكان نجم مانشستر يونايتد قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أشهر فبراير ويونيو ونوفمبر وديسمبر من عام 2020.

مانشستر يونايتد في البريميرليج

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مباراتهما المرتقبة، يوم الأحد المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد 11 فوزًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مقابل التعادل في 3 مواجهات والخسارة في مثلها، ونجح في إحراز 34 هدفًا، ليكون ثاني أقوى فريق هجوميًا بعد ليفربول، واهتزت شباكه 24 مرة.

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