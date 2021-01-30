فريق متخصص ينطلق لموقع الهزة الأرضية في حائل

المواطن - حائل

انطلق فريق فني متخصص من المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية إلى موقع الهزة الأرضية التي حدثت شمال مدينة حائل.

وبحسب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، على موقع تويتر، سوف يقوم الفريق بجمع المعلومات الإضافية وعمل الدراسات اللازمة؛ لتقييم الخطورة الزلزالية ووضع الحلول المناسبة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

هزة أرضية في حائل:

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صباح اليوم السبت، أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر في حائل.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية: تعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس “ريختر”.

كما أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أنه تم تسجيل هزة ارتدادية واحدة ضعيفة بلغت قوتها 2.09 ريختر، وذلك بعد الهزة الأرضية الرئيسية بساعة ونصف تقريبًا والتي رصدت الساعة 1:31 صباح اليوم السبت، وعلى عمق 7 كيلومترات، وبعد 46 كيلومترًا شمال مدينة حائل، مبينًا أن هذه الهزة تعد من الهزات الصغيرة على مقياس ريختر، ولم يترتب عليها أي خسائر بشرية أو في الممتلكات.

400 هزة أرضية في حائل:

ولفت في تصريحات إلى “المواطن“، إلى أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة رصدت خلال 10 سنوات الأخيرة (400) هزة أرضية في نفس هذه المنطقة في حائل وكانت جميعها ضعيفة جدًّا، ولم تشكل أي خطورة، وهذا يعتبر معدلًا قليلًا جدًّا.

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