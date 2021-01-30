فنانة لبنانية تدعي زواجها من شعبان عبد الرحيم وتطالب بالميراث

المواطن - متابعة

أثارت فنانة لبنانية حالة من الجدل بسبب ادعائها الزواج من المطرب الشعبي المصري الراحل شعبان عبد الرحيم.

وتداولت وسائل إعلام لبنانية وعربية ادعاءات الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

طالبت بحقها في الميراث

وطالبت الفنانة منار خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحقها في ميراث الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم قائلة: “بقول لأبناء شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم”.

تعرفت عليه قبل سنوات

وتحدث الشاعر الغنائي إسلام خليل الصديق المقرب من المطرب الشعبي الراحل، عن تفاصيل علاقة شعبان عبد الرحيم بالفنانة اللبنانية.

وقال: إن منار حمزة تعرفت على الراحل منذ عدة سنوات، مضيفة: “كانت تأتي إلى الاستديو عدة مرات مع مدير أعمالها أو قريبها، وتتقرب من الفنان شعبان عبدالرحيم ليتبناها فنياً، وهو ما حدث بالفعل”.

يذكر أن الفنان شعبان عبد الرحيم توفي في ديسمبر الماضي في مستشفى المعادي العسكري عن 62 سنة.

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