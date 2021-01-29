فهد بن نافل يُحفز الهلاليين بعد نهاية التحضيرات لـ السوبر

المواطن - محمد سمعه

حفز فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة النصر غدًا السبت في بطولة السوبر السعودي.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفريق الأزرق أنهى التحضيرات استعدادًا لمواجهة النصر، كما طالب ابن نافل لاعبي الزعيم باللعب بكل قوة للفوز بلقب السوبر وإسعاد جماهير الأزرق.

ودخل لاعبو الأزرق بعد نهاية التدريبات لمعسكر استعدادًا لمواجهة النصر غدًا.

رسالة نارية من غوميز لنادي النصر:

وفي وقت سابق، وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، رسالة نارية لـ النصر قبل مباراة الفريقين مساء غدٍ السبت في بطولة السوبر.

وغرد غوميز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “عندما يضع الأسد أنظاره على فريسته، فهو لن يبتعد بعينيه عنها حتى يلتهمها”.

الهلال يفوز في آخر نهائي:

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