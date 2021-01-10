فوائد زيت السمسم للشعر

السمسم من العناصر الطبيعية المفيدة لجسم الإنسان ولذلك يجب أن تتعرف على أهم فوائد زيت السمسم للشعر حيث أنه يحتوي على قدر عالي من مضادات الأكسدة والفيتامينات الهامة لصحة الشعر.

زيت السمسم

السمسم يعد من المحاصيل الزيتية التي تم استعمالها منذ قديم الزمن حيث استعمله الإنسان كغذاء وزيت أيضًا يدهن به الجسم ويستخدم في العديد من الصناعات الغذائية مثل صناعة الطحينه وصناعة الحلاوة الطحينية ويعتبر المكان الرئيسي لزراعة السمسم هي دول جنوب أسيا منها الهند كما أنه يزرع في العديد من البلدان التي تتمتع بجو حار منها دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن زيت السمسم وفائدة في الحفاظ على الشعر وعلاجه من التلف ولذلك سوف نوضح لكم عبر هذا الموضوع على موقع المواطن فوائد زيت السمسم للشعر إضافة إلى الكثير من المعلومات الهامة عن زيت السمسم وطريقة استعماله على الشعر وذلك في السطور التالية.

فوائد زيت السمسم للشعر

توجد بعض فوائد زيت السمسم للشعر مما يساعد في الحفاظ على شعر صحي ومن بينها ما يلي:

يساعد على نمو شعر صحي

زيت السمسم من الزيوت الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس مما يساعد على بناء خلايا وجدذور الشعر ويمنحك شعر صحي وجذاب كما انه يعتبر من المواد الطبيعية التي تخترق طبقات الجلد بسهولة وهذا الأمر يساهم في الحفاظ على صحة الشعر حيث انه يغلف الشعر من الخارجويحميه من المواد الضارة.

يرطب الشعر ويمنع الجفاف

زيت السمسم له دور فعال فيتغليف بصيلات الشعر مما يمنح الشعر النعومة اللازمة ويقلل من الجفاف كثيرًا كما أنه يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على الشعر وحمايته من المجففات الضارة بالشعر مثل السشوار وغيرها.

يحمني من قمل الرأس

زيت السمسم يعتبر من الزيوت العطرية الحارة التي تساعد على التخلص من حشرات الرأس فهو يعتبر ذو كثافة عالية مما يؤدي إلى خنق القمل الحي في الرأس إضافة إلى ذلك يمكنك استعمال أي نوع زيت آخر للتخلص من بيض القمل مما يمكنك من القضاء على قمل الرأس بطريقة طبيعية وفعالة.

ولكي تقوم باستعمال زيت السمسم في القضاء على قمل الرأس يجب تطبيق الزيت على الرأس لمدة ثلث ساعة على الأقل ثم تقوم بتنظيفه بالماء والشامبو كالمعتاد.

يقلل من تساقط الشعر

تعتبر أسباب تساقط الشعر متنوعة فقد يرجع هذا الأمر إلى الإصابة بالشيخوخة أو الإصابة بغجهاد نفسي أو مرض صحي إضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى التي تؤثر على الشعر سلبيًا وتؤدي إلى تساقطه ودور زيت السمسم في هذا الأمر فعال جدا حيث أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يؤدي إلى تحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي.

يحمي الشعر من الأشعة الفوق بنفسجية

زيت السمسم يعد فعال في تغليف الشعر من الخارج مما يساعد في حمايتها من الأضرار الخارجية التي قد تؤثر عليها كثيرًا كأشعة الشمس الضارة والأتربة وغيرها.

يعمل على تهدئة فروة الرأس

زيت السمسم يتواجد به الكثير من العناصر الهامة التي تساعد على تهدئة فروة الرأس وخصوصًا عند تلف الشعر نتيجة للتعرض إلى المجففات أو الإصابة ببعض المراض الصحية التي تؤثر على الشعر.

كما أنه يعتبر علاج فعال في التخلص من الحكة التي تكون ناتجة عن قشر الرأس إضافة إلى ذلك يتواجد به بعض العناصر المبردة للرأس والتي تساهم في حبس الرطوبة في الجذور.

إضافة إلى ذلك فإن السمسم يحتوي على الكثير من العناصر الدهنية التي تساعد على التخلص من الفطريات التي تنمو في الرأس وتسبب القشرة والجفاف والحكة وغيرها.

يكافح الشعر الأبيض

يوجد اعتقاد سائد بأن زيت السمسم له دور كبير في تغميق لون الشعر والتخلص من الشيب إلا أن هذاالأمر لن يتم دراسته بشكل كافي حتى الآن حيث أنه يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية التي يكون لها دور كبير في إعادة الشعر إلى طبيعته وجعله صحي أكثر.

كيفية استخدام زيت السمسم على الشعر

يمكنك استعمال زيت السمسم على الشعر دون أي إضافات أخرى لكي تحصل على فوائد زيت السمسم للشعر من خلال الخطوات الآتية:

احضري كمية من زيت السمسم تكفي لطول شعرك.

قومي بتدفئة زيت السمسم بوضعه داخل طبق وتدفئته على حمام مائي ساخن.

ادهني شعرك بزيت السمسم من الجذور وحتى الأطراف.

دلكي فروة الرأس بلطف من الأمام إلى الخلف ثم قومي بتغطية الشعر بمنشفة قطنية واتركيه على الشعر حوالي نصف ساعة فقط.

اغسلي الشعر بواسطة الشامبو ثم ضعي عليه القليل من البلسم واشطفيه بماء فاتر.

ثم جففيه وصففيه كالمعتاد.

القيمة الغذائية لزيت السمسم

زيت السمسم يتواجد به الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تزيد من فوائد زيت السمسم للشعر فهو يحتوي على قدر عالي من البروتين إضافة إلى الأحماض الدهنية وبعض المركبات الفلافيونية المضادة للكسدة والكربوهيدرات وقدر مناسب من السكر وبعض الألياف الغذائية والدهون المشبعة.

كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة منها فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ب والكثير من المعادن الهامة لصحة الإنسان بشكل عام ومنها الكالسيوم والحديد والنحاس والصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز والمغنسيوم والسيلينيوم والفسفور والزنك إضافة إلى المواد النباتية الهامة ومنها الكاروتين واللوتين وغيرها.

أنواع السمسم

يوجد العديد من الأنواع المختلفة للسمسم والتي يجب أن تتعرف عليها لكي تحصل على فوائد زيت السمسم للشعر ومن أهم أنواع السمسم ما يلي:

يوجد السمسم الأبيض وهو يعد من أهم الأنواع التي تستعمل في استخراج الزيت منها ولكنه قليل وغير متواجد بكثرة ولا يدوم كثيرًا.

يوجد السمسم الأحمر والسمسم الأصفر من بين الأنواع المعروفة للسمسم في جميع أنحاء العالم.

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