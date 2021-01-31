فوز الرائد وتعثر الأهلي وانتفاضة القادسية بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهدت فوز الرائد ضد ضمك، فيما تعثر الأهلي بتعادل إيجابي أمام الباطن، وخيم التعادل على نتيجة مباراة القادسية والوحدة أيضًا.

الرائد يسقط ضمك برباعية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وفاز أصحاب الأرض برباعية مقابل هدفين، في مباراة كان المهاجم المغربي كريم البركاوي هو نجمها الأول من الفريقين.

وتألق كريم بركاوي بشكل لافت وسجل رباعية الرائد في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليكون أول لاعب يُسجل سوبر هاتريك في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

القادسية ينتفض ضد الوحدة:

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على القادسية في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وسيطر فرسان مكة على أحداث الشوط الأول وتقدموا بثنائية دون رد، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويتعادلوا في الشوط الثاني.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة هزاع الغامدي وأنسيلمو عند الدقيقتين 15 و29، ولكن رفض القادسية الاستسلام وأحرز هدفين في الشوط الثاني عن طريق حسن العمري وكارلوس أندريا في الدقيقتين 53 و77.

الأهلي يتعادل ضد الباطن:

واحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة الأهلي ضد الباطن، وتقدم الراقي مرتين في النتيجة، إلا أن الفريق السماوي نجح في إدراك التعادل، ليكون الرائد صاحب الفوز الوحيد في مواجهات اليوم.

وأحرز ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي وسلمان المؤشر من ركلة جزاء في الدقيقتين 11 و28، وتألق صالح آل عباس وسجل هدفي الباطن عند الدقيقتين 16 و43.

شارك الخبر