فولكسفاجن تدرس استدعاء جميع سيارات جولف 8

المواطن - متابعة

كشف تقرير نشره “بلومبرج” عن أن السيارة جولف 8 التي تنتجها شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات تعاني من مشكلات مهمة في تطبيق التحكم في نظام المعلومات والترفيه بها.

وأشارت التقارير إلى أن فولكسفاجن تدرس استدعاء كافة سيارات هذا الطراز وتغيير إحدى وحدات تطبيق التحكم لإصلاح الخلل.

وذكرت “بلومبرج” أن هذه الخطوة ستكون طوعية من جانب فولكسفاجن التي تستهدف إرسال إخطار بذلك إلى العملاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت فولكسفاجن قد أوقفت في مايو الماضي مؤقتاً تسليم سيارتها جولف 8 واستدعاء سيارات هذا الطراز بعد اكتشاف مشكلة فنية في خاصية الاتصال الآلي الطارئ في بعض السيارات.

وتتعلق المشكلة بخاصية استدعاء الطوارئ المعروفة باسم “إي كول” أو الاتصال الطارئ والتي تعمل تلقائيا وتجري اتصالاً مجانياً من أجل المساعدة السريعة لقائدي السيارات إذا تعرضت السيارة لحادث مروري خطير.

وقالت فولكسفاجن في ذلك الوقت إنها اكتشفت من خلال المراجعات الداخلية وجود مشكلات في نظام نقل البيانات ببعض فئات السيارة جولف 8 وبالتالي فإن خاصية الاستدعاء الآلي قد لا تعمل بالصورة الصحيحة.

شارك الخبر