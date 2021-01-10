فيديو.. أمطار القحمة توقف السير في طريق جدة جازان الدولي

المواطن- محمد الغبيشي- القحمة

هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على مركز القحمة على ساحل منطقة عسير والقرى التابعة لها.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي جدة جازان، نظرًا لجريان السيول وقطعها للطريق، كما وقد أدت غزارة الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

من جهة أخرى شجعت الأجواء الماطرة الأهالي على الخروج للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

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