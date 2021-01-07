فيديو.. أمطار غزيرة وسيول خميس حرب في القنفذة

المواطن - الرياض

شهدت محافظة القنفذة وتحديدًا مركز خميس حرب هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب وتدفقت المياه من المرتفعات بغزارة.

أمطار غزيره وسيول الصليلات شمال خميس حرب #القنفذة رصد العضو: ابوديما العيسي@shasamdima pic.twitter.com/cxjiEiZxCl — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) January 7, 2021

ونشر حساب طقس مكة المكرمة على تويتر مقطع فيديو يوضح جريان السيول في خميس حرب فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير ( تشمل السواحل منها ) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك ،المدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

شارك الخبر