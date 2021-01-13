‎الرئيسية
جديد الأخبار
فيديو.. أمير الشمالية يتفقد سوق رفحاء ويلتقي مواطناً في سيارته مع أبنائه
فيصل بن خالد حث المواطن على التقيد بأنظمة المرور

فيديو.. أمير الشمالية يتفقد سوق رفحاء ويلتقي مواطناً في سيارته مع أبنائه

2021/01/13
الساعة 9:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
فيديو.. أمير الشمالية يتفقد سوق رفحاء ويلتقي مواطناً في سيارته مع أبنائه
المواطن - الشمالية

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، يوم أمس الثلاثاء سوق رفحاء في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، رد فعل أمير المنطقة تجاه طفل استوقفه خلال جولته، حيث كان الطفل يجلس داخل سيارة مع والده وإخوته، وجرى حديث ودي بين الأمير ووالد الطفل.

توجيه مهم: 

وحث أمير الشمالية مواطناً بالتقيد بأنظمة المرور وربط حزام الأمان والحرص على سلامة أبنائه بإجلاسهم بالشكل الصحيح داخل المركبة، وبعد ذلك ودع المواطن وأبناءه.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :