فيديو.. أمير الشمالية يتفقد سوق رفحاء ويلتقي مواطناً في سيارته مع أبنائه

المواطن - الشمالية

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، يوم أمس الثلاثاء سوق رفحاء في المنطقة.

شاهد أمير #الحدود_الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد سوق #رفحاء ويلتقي مواطن في سيارته مع أبنائه عبر:@alharby_m pic.twitter.com/Hd2ia2FMf0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2021

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، رد فعل أمير المنطقة تجاه طفل استوقفه خلال جولته، حيث كان الطفل يجلس داخل سيارة مع والده وإخوته، وجرى حديث ودي بين الأمير ووالد الطفل.

توجيه مهم:

وحث أمير الشمالية مواطناً بالتقيد بأنظمة المرور وربط حزام الأمان والحرص على سلامة أبنائه بإجلاسهم بالشكل الصحيح داخل المركبة، وبعد ذلك ودع المواطن وأبناءه.

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