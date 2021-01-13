فيديو.. أمير الشمالية يدشن مشروعات صحية بقيمة 50 مليون ريال

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, عدداً من المشروعات الصحية في المنطقة للعام 2021 بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال.

تفاصيل مشروعات الشمالية

وشملت المشروعات مبنى الموارد البشرية بمستشفى عرعر المركزي، وتطوير بيئة العمل بمركز الأمير عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان، وتطوير مركز الأمير عبدالله بن مساعد لطب وجراحة القلب ، ومركز صحي جنوب الفيصلية ، وإنشاء مراكز صحية بمحافظة رفحاء ، في مركز الجميماء ، و رفحاء الشرقي ، والخشيبي ، وكذلك تطوير بيئة الأعمال في مراكز رفحاء الشمالي ، ومركز السكر والغدد الصماء.

وأعرب سموه عن شكره للقيادة الرشيدة على ما يجده القطاع الصحي من الدعم والاهتمام المتواصل منذ بداية جائحة كورونا, والتوجيه باتخاذ الاحترازات الوقائية كافة، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للجميع، مشيدا بدور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة واهتمامه بالتنمية الصحية في جميع أرجاء المملكة، وحرصه على تحقيق التنمية الصحية المتوازنة.

تراجع حالات كورونا

من جهته نوه معالي وزير الصحة خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بمستشفى رفحاء بدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي، واستمراره خلال جائحة “كوفيد19” الذي تُجنى ثماره ولله الحمد بانخفاض تسجيل الحالات الإيجابية في جميع مناطق المملكة, مشيراً إلى أن المشاريع المنفذة ستقدم نقلة نوعية ، للخدمات الصحية للحالات المتقدمة في المنطقة.

وقدم معاليه الشكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بالمنطقة، وللشؤون الصحية على جهودها في الارتقاء بمستويات الأداء وتجويد الخدمات الصحية المقدمة وفق رؤية المملكة 2030.

بعدها شاهد الحضور عرضا مرئيا لمشاريع صحة الحدود الشمالية 2021 , ثم كرم سموه الشركة المنفذة لمبنى عيادات تخصصية لمرضى السكر بمحافظة العويقيلة.

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