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فيديو.. أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى : المياه عادت إلى مجاريها
أكد تطبيق الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي قبل دخول المملكة

فيديو.. أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى : المياه عادت إلى مجاريها

2021/01/09
الساعة 12:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى : المياه عادت إلى مجاريها
المواطن - الرياض

شهد منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر عبور أول مواطن قطري بعد استئناف حركة الدخول والخروج بين البلدين في إطار المصالحة الخليجية.

وفي مقطع فيديو بعد إنهاء إجراءات الدخول إلى السعودية قال المواطن القطري إن الإجراءات كانت سهلة مشيرًا إلى سعادة الشعب القطري والشعوب الخليجية بوجه عام بعودة المياه إلى مجاريها وبعودة اللحمة الخليجية.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود فحص كورونا كشرط للدخول إلى السعودية.

 


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