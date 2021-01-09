فيديو.. أول قطري يدخل السعودية عبر منفذ سلوى : المياه عادت إلى مجاريها

المواطن - الرياض

شهد منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر عبور أول مواطن قطري بعد استئناف حركة الدخول والخروج بين البلدين في إطار المصالحة الخليجية.

بدء دخول القطريين إلى السعودية عبر #منفذ_سلوى، ومراسل #العربية يلتقي مواطنا قطريا بعد عبوره المنفذ pic.twitter.com/YUGyxx3OAs — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 9, 2021

وفي مقطع فيديو بعد إنهاء إجراءات الدخول إلى السعودية قال المواطن القطري إن الإجراءات كانت سهلة مشيرًا إلى سعادة الشعب القطري والشعوب الخليجية بوجه عام بعودة المياه إلى مجاريها وبعودة اللحمة الخليجية.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود فحص كورونا كشرط للدخول إلى السعودية.

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