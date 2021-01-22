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فيديو.. إحباط تهريب 20.1 مليون قرص أمفيتامين داخل شحنة عنب
ضبط 8 مهربين بينهم مواطنان عبر ميناء جدة

فيديو.. إحباط تهريب 20.1 مليون قرص أمفيتامين داخل شحنة عنب

2021/01/22
الساعة 3:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. إحباط تهريب 20.1 مليون قرص أمفيتامين داخل شحنة عنب جانب من المضبوطات
المواطن - واس
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1 تفاصيل ضبط شحنة الـ أمفيتامين
2 ضبط 8 مهربين

أحبط أبطال مكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب كما تم القبض على 8 متهمين.

تفاصيل ضبط شحنة الـ أمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

إحباط تهريب 20.1 مليون قرص أمفيتامين داخل شحنة عنب
أثناء عملية الضبط

ضبط 8 مهربين

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم (8) متهمين بينهم (6) مقيمين ومواطنان.
وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

إحباط تهريب 20.1 مليون قرص أمفيتامين داخل شحنة عنب
جانب من المضبوطات

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