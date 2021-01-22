فيديو.. إحباط تهريب 20.1 مليون قرص أمفيتامين داخل شحنة عنب

المواطن - واس

أحبط أبطال مكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب كما تم القبض على 8 متهمين.

وزارة الداخلية: إحباط محاولة تهريب أكثر من (20) مليون قرص امفيتامين، مخبأة في صناديق فاكهة عنب . pic.twitter.com/LKvblxAKeV — إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) January 22, 2021

تفاصيل ضبط شحنة الـ أمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ضبط 8 مهربين

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم (8) متهمين بينهم (6) مقيمين ومواطنان.

وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

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