فيديو.. الأمير محمد بن فهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

تلقى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تلقي الأمير محمد بن فهد لقاح كورونا في أحد مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت الصحة، في وقت سابق، خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا، داعية إلى التسجيل الفوري حمايةً للأسرة والمجتمع.

وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق صحتي، ثم اختيار لقاح كورونا لملء نموذج الطلب، وبعدها تحديد المستفيد من اللقاح ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة سجل الآن.

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