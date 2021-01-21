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فيديو.. الإطاحة بوافد حوّل محلًا لتفصيل الثياب إلى معمل لتصنيع التنباك بالرياض

فيديو.. الإطاحة بوافد حوّل محلًا لتفصيل الثياب إلى معمل لتصنيع التنباك بالرياض

2021/01/21
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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فيديو.. الإطاحة بوافد حوّل محلًا لتفصيل الثياب إلى معمل لتصنيع التنباك بالرياض معمل تصنيع تبناك في محل ملابس
المواطن - الرياض

أطاحت الجهات المعنية بوافد حول محلًا لتفصيل الملابس الرجالية إلى معمل لتصنيع التنباك الممضوغ في الرياض، وتمت مداهمة المحل والعثور على كميات كبيرة من الممنوعات وأدوات التصنيع.

تفاصيل ضبط معمل التنباك الرياض

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة المعمل وضبط عدد من الأشخاص متلبسين، حيث اعترف صاحب المحل وهو وافد من جنسية عربية بأنه يدير النشاط.

يذكر أنه وفقًا للأنظمة يحظر بيع التنباك والشمة والسويكة التي يقبل عليها البعض باعتبارها بديلًا عن الدخان.

وأفادت مصادر الإخبارية أن هذا الوافد يستخدم المحل لبيع التبغ والسويكة على أبناء جاليته الذين يترددون بكثرة على المحل للحصول على هذه الممنوعات.


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