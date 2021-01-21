فيديو.. الإطاحة بوافد حوّل محلًا لتفصيل الثياب إلى معمل لتصنيع التنباك بالرياض

المواطن - الرياض

أطاحت الجهات المعنية بوافد حول محلًا لتفصيل الملابس الرجالية إلى معمل لتصنيع التنباك الممضوغ في الرياض، وتمت مداهمة المحل والعثور على كميات كبيرة من الممنوعات وأدوات التصنيع.

فيديو | الإطاحة بوافد حوّل محلا لتفصيل الثياب الرجالية إلى معمل "تنباك" في #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/0cv6qaUxqI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2021

تفاصيل ضبط معمل التنباك الرياض

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة المعمل وضبط عدد من الأشخاص متلبسين، حيث اعترف صاحب المحل وهو وافد من جنسية عربية بأنه يدير النشاط.

يذكر أنه وفقًا للأنظمة يحظر بيع التنباك والشمة والسويكة التي يقبل عليها البعض باعتبارها بديلًا عن الدخان.

وأفادت مصادر الإخبارية أن هذا الوافد يستخدم المحل لبيع التبغ والسويكة على أبناء جاليته الذين يترددون بكثرة على المحل للحصول على هذه الممنوعات.

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