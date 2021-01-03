فيديو.. الجبير يتلقى لقاح كورونا : أتمنى من الجميع التطعيم

المواطن - الرياض
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض.
شاهد.. ماذا قال الوزير #عادل_الجبير لـ #العربية، بعد تلقيه لقاح #فايزر في مركز التطعيم بـ #الرياض؟ pic.twitter.com/PKskEymzf1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 3, 2021
وشكر الجبير القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الصحة وكافة أبطال الصحة في كل القطاعات على ما بذلوه من أجل توفير الحماية والوقاية اللازمة من هذا الوباء.
وأكد الجبير أن الجهات الصحية في المملكة ما كان لها أن تسمح باستخدام هذا اللقاح إلا بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته داعيًا الجميع إلى الحصول على اللقاح لضمان أكبر حماية ممكنة.