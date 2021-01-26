فيديو.. الرميان : صندوق الاستثمارات العامة يستثمر تريليون دولار في 5 سنوات

المواطن - الرياض

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان عن الأهداف الاستراتيجية المباشرة للصندوق، مشيرًا إلى استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة.

الرميان يقدم لمحة عن الأهداف الإستراتيجية المباشرة لصندوق الاستثمارات العامة. #مؤتمر_التواصل_الحكومي #صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/JbSGRRWcfj — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 26, 2021

أهداف صندوق الاستثمارات العامة

وقال الرميان في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي اليوم إن الصندوق الذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم له 4 أهداف استراتيجية وهي :

تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة. إطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق. بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق. توطين التقنية في المملكة.

الرميان: لدى صندوق الاستثمارات العامة ست محافظ استثمارية، أربع منها محلية واثنتان عالميتان.#مؤتمر_التواصل_الحكومي #صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/BKZBNl90oj — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 26, 2021

تنمية القطاعات المحلية

ولفت الرميان إلى أن الصندوق يستهدف تنمية 13 قطاعًا محليًا، مشيرًا إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات بناءً على عدة معايير من بينها: تقييم القطاع بناءً على المنظور العالمي والمحلي من حيث تحديد جاذبية السوق والفرص التي يوفرها، أما المعيار الثاني فهو تقييم القطاعات التي يوجد للمملكة ميزة تنافسية فيها، بينما يعد المعيار الثالث هو وضع أولوية للقطاعات وفقًا لرؤية 2030 وبرامج تحقيقها.

وأشار إلى أنه لدى الصندوق ست محافظ استثمارية، أربع منها محلية واثنتان عالميتان، وأوضح أن محفظة تطوير وتنمية القطاعات طورت أكثر من شركة في السعودية خلال الفترة الأخيرة.

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