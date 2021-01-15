فيديو .. الصين تتخذ إجراءً جديدًا لمحاربة فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اتخذت الصين إجراءً جديدًا لمحاربة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أجبرت التلاميذ في المدارس على ارتداء بدلات واقية لكامل الجسم لمنع انتشار الفيروس القاتل.

إجراءات صارمة:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية الصينية، اضطر الطلاب في مقاطعة هيبي، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، إلى تغطية أنفسهم من الرأس إلى القدمين أثناء إعادتهم إلى منازلهم بعد أمر إغلاق على مستوى المدينة.

تُظهر اللقطات التلاميذ الذين يرتدون ملابس خطيرة يرتدون أقنعة الوجه وهم يصطفون على أرض الرياضة قبل أن يتم نقلهم خارج الحرم الجامعي بواسطة المدربين في شينغتاى، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة في هيبي.

جاء الإجراء الصارم بعد أن تم إغلاق المدينة الواقعة شمال الصين الأسبوع الماضي، وسط موجة جديدة من حالات فيروس كورونا.

وتعتبر شينغتاى من بين ثلاث مدن في هيبي تم إغلاقها بعد موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في المقاطعة الشمالية في الأسابيع الأخيرة.

تفشي الفيروس في الصين من جديد:

وسيطرت الصين إلى حد كبير على فيروس كورونا منذ ظهوره في ووهان أواخر عام 2019، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت عددًا قليلًا من الحالات؛ مما أدى إلى عمليات إغلاق محلية وقيود فورية على السفر واختبارات واسعة النطاق لعشرات الملايين من الأشخاص.

وتبني مقاطعة هيبي مركز حجر صحي مركزي يضم 3000 وحدة للتعامل مع الفيض الهائل من المرضى.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية، الجمعة، طواقم وآلات بناء تقوم بصب الخرسانة وتجميع غرف جاهزة في أرض زراعية خارج شيجياتشوانغ، عاصمة مقاطعة خبي التي شهدت الجزء الأكبر من الحالات الجديدة.

شارك الخبر