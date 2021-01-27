فيديو .. العناكب تغزو أحد المنازل في أستراليا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أظهرت لقطات فيديو مرعبة إحدى الأمهات عند رأت سربًا من العناكب الزاحفة من خلال صدع سقف وأسفل الجدران البيضاء لغرفة ابنتها في سيدني الأسترالية.

وأظهر الفيديو الذي أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية العناكب، حيث قالت الأم: إنها سريعة وتقفز وذات حجم كبير، وأمسكت بها ووضعتها في الخارج.

العناكب تسبب رعب الأم

وأضافت المرأة أن العناكب تبدو كأنها عناكب صيد، وهي نوع غير ضار إلى حد ما، وتوجد عادة في المنازل الأسترالية.

ويشتهر هذا النوع من العناكب بأنه غير ضار، وتضع أنثى العنكبوت من هذا النوع كيسًا من الحرير مع حوالي 200 بيضة، وتبقى مع صغارها لحمايتها لبضعة أسابيع أثناء نموها عن طريق انسلاخ جلدها.

شارك الخبر