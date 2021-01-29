فيديو.. المرور يطيح بمفحط القريات

المواطن - القريات

تمكنت الجهات المختصة بمرور محافظة القريات، مساء أمس الخميس، من ضبط مفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

تفاصيل ضبط مفحط القريات

وبمتابعة الجهة المختصة في مرور محافظة القريات لأحد المفحطين ممن له نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي في ممارسة التفحيط في الميادين العامة في المحافظة وارتكاب المخالفات والمجاهرة بذلك، معرضًا حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر فقد أسفرت الجهود الميدانية من القبض عليه.

وتبين أن المفحط مواطن بالعقد الثالث وقد تم حجز المركبة وإحالة أوراقه إلى الهيئة المرورية لتطبيق نظام المرور بحقه.

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