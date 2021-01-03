فيديو.. المسار الزمني لمواجهة كورونا في السعودية

المواطن - الرياض

قبل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة في 2 مارس 2020 اتخذت المملكة العديد من الإجراءات التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تقليص عدد الإصابات ومنع تفشي الوباء.

وبدأت الإجراءات الاحترازية قبل هذا التاريخ بأيام حيث بدأت فرق الرصد والفحص تراقب القادمين إلى المملكة من الخارج وفي 4 مارس الماضي بدأت الإجراءات الاحترازية تأخذ منحنى أكثر صعودًا حيث تم تعليق العمرة والزيارة بشكل مؤقت وفي 8 مارس تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستمر الأمر حتى اليوم.

وكانت المملكة من بين الدول الأولى التي سمحت بتسجيل لقاح كورونا بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته حيث قادت جهود المملكة إلى الحد من انتشار كورونا، ووصلت الإصابات الجديدة اليوم الأحد 3 يناير 2021 أدنى مستوى لها في 9 أشهر حيث سجلت البلاد 82 إصابة جديدة فقط.

وبالتزامن مع تراجع الإصابات شهدت معدلات التعافي تقدمًا ملحوظًا ووصل عدد المتعافين إلى 354443 من أصل 363061 حالة مؤكدة.

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