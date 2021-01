فيديو.. اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتصنيع لقاح كورونا بالعالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اندلع حريق هائل في موقع أكبر مصنع لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم في الهند، حيث شوهد الدخان يتصاعد من معهد سيروم Serum Institute في مدينة بيون الغربية اليوم، بسحب صحيفة ذا صن البريطانية.

Looks like some Conspiracy Against Indian Medical Achievement So Far .

The incident of fire at the Serum Institute of India took place at Manjri Plant.#SerumInstituteofIndia pic.twitter.com/jsDtktmmto

— PRINCE ➐ (Cauliflower Farmer)🚩 (@SaffronPrince_) January 21, 2021