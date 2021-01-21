فيديو.. اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتصنيع لقاح كورونا بالعالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اندلع حريق هائل في موقع أكبر مصنع لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم في الهند، حيث شوهد الدخان يتصاعد من معهد سيروم Serum Institute في مدينة بيون الغربية اليوم، بسحب صحيفة ذا صن البريطانية.

Looks like some Conspiracy Against Indian Medical Achievement So Far .

The incident of fire at the Serum Institute of India took place at Manjri Plant.#SerumInstituteofIndia pic.twitter.com/jsDtktmmto — PRINCE ➐ (Cauliflower Farmer)🚩 (@SaffronPrince_) January 21, 2021

وينتج المعهد ملايين الجرعات من لقاح كوفيشيلد ضد كوفيد-19 Covishield Covid، الذي طورته شركة أسترا AstraZeneca وجامعة أكسفورد، وذكرت التقارير المحلية أن الحريق اندلع في موقع بناء بالمعهد، وعلى صعيد آخر، أكد مصدر في المعهد للصحيفة البريطانية على أن إنتاج لقاح فيروس كورونا لن يتأثر، لكن الشركة رفضت التعليق بشكل رسمي.

ويقوم المعهد بتصنيع لقاح طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للبلاد، كما يستعد أيضًا لإنتاج لقاح الشركة الأمريكية نوفافاكس Novavax Inc.

وشوهد الموظفون يقفون خارج المبنى بعد إخلائهم، كما هرعت خمس سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، ولم يعلن عن وقوع إصابات ولا معلومات عن كيفية اندلاع الحريق.

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