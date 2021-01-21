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فيديو.. اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتصنيع لقاح كورونا بالعالم
ينتج ملايين الجرعات من المصل

فيديو.. اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتصنيع لقاح كورونا بالعالم

2021/01/21
الساعة 3:54 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتصنيع لقاح كورونا بالعالم اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتنصيع لقاح كورونا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اندلع حريق هائل في موقع أكبر مصنع لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم في الهند، حيث شوهد الدخان يتصاعد من معهد سيروم Serum Institute في مدينة بيون الغربية اليوم، بسحب صحيفة ذا صن البريطانية.

وينتج المعهد ملايين الجرعات من لقاح كوفيشيلد ضد كوفيد-19 Covishield Covid، الذي طورته شركة أسترا AstraZeneca وجامعة أكسفورد، وذكرت التقارير المحلية أن الحريق اندلع في موقع بناء بالمعهد، وعلى صعيد آخر، أكد مصدر  في المعهد للصحيفة البريطانية على أن إنتاج لقاح فيروس كورونا لن يتأثر، لكن الشركة رفضت التعليق بشكل رسمي.

ويقوم المعهد بتصنيع لقاح طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للبلاد، كما يستعد أيضًا لإنتاج لقاح الشركة الأمريكية نوفافاكس Novavax Inc.

وشوهد الموظفون يقفون خارج المبنى بعد إخلائهم، كما هرعت خمس سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، ولم يعلن عن وقوع إصابات ولا معلومات عن كيفية اندلاع الحريق.

اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتنصيع لقاح كورونا
اندلاع حريق هائل في أكبر معهد لتصنيع لقاح كورونا

 


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