فيديو .. بايدن يوجه رسالة لزوجته قبل تنصيبه رئيسًا لأمريكا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسالة تحمل معاني رومانسية كبيرة إلى زوجته جيل بايدن، وذلك أثناء تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب بايدن على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا أحبك، جيل، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لوجودك معي في الرحلة القادمة”، وجاء رد جيل بايدن على هذه التغريدة وذلك عبر إعادة نشرها ووضع قلب عليها.

رسالة رومانسية

وسيبدأ جو بايدن ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، خلفًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، سيؤدي بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 خارج مبنى الكابيتول الأمريكي.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية حضور ثلاثة رؤساء سابقين المؤتمر من بينهم باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، ومع ذلك، ولن يحضر ترامب.

وبدلًا من ذلك، سيحضر نائب الرئيس مايك بنس الحفل، كما سيلقي بايدن خطاب تنصيبه يوم الأربعاء، داعيًا فيه إلى الوحدة الوطنية بعد الفترة المضطربة لسلفه الجمهوري.

من هي جيل بايدن؟

كما ستؤدي نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس اليمين، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أسود وآسيوي تتولى هذا المنصب.

وستقام عروض موسيقية من ليدي غاغا وجينيفر لوبيز وغارث بروكس خلال الحفل، حيث سيقدم العديد من الفنانين بما في ذلك بروس سبرينغستين وجون ليجند وجوستين تيمبرليك عروضًا افتراضية.

يذكر أن الدكتورة جيل بايدن، قبل زواجها من الرئيس الأمريكي الجديد، في عام 1977، كانت متزوجة من لاعب كرة قدم جامعي سابق يدعى بيل ستيفنسون، وانفصلا في عام 1974، والتقت مع بايدن عندما كانت في الكلية وكان هو عضوًا في مجلس الشيوخ.

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