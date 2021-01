فيديو .. بايدن يوجه رسالة لزوجته قبل تنصيبه رئيسًا لأمريكا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسالة تحمل معاني رومانسية كبيرة إلى زوجته جيل بايدن، وذلك أثناء تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب بايدن على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا أحبك، جيل، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لوجودك معي في الرحلة القادمة”، وجاء رد جيل بايدن على هذه التغريدة وذلك عبر إعادة نشرها ووضع قلب عليها.

وسيبدأ جو بايدن ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، خلفًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021