فيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض: أتمنى ألا يكون الوداع طويلًا

المواطن - متابعة

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل نهائي البيت الأبيض قاصدًا منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا، حيث لن يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليوم.

ترمب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة#العربية pic.twitter.com/mNrdJQdQiV — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2021

وخرج الرئيس الأمريكي السابق من البيت الأبيض من الحديقة الخلفية للمرة الأخيرة بصحبة زوجته حيث غادر بطائرة مروحية متجهًا إلى قاعدة أندروز ومن ثم إلى فلوريدا.

ترامب يودع الشعب الأمريكي

وودع ترامب الشعب الأمريكي واصفًا إياه بأنه أعظم شعب قائلًا: “وداعًا وأتمنى ألا يكون هذا الوداع طويلا” في إشارة إلى عزمه الترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة.

ترمب: أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة#العربية pic.twitter.com/7hOCkMKreE — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2021

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