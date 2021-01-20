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فيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض: أتمنى ألا يكون الوداع طويلًا

فيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض: أتمنى ألا يكون الوداع طويلًا

2021/01/20
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. ترامب يغادر البيت الأبيض: أتمنى ألا يكون الوداع طويلًا ترامب
المواطن - متابعة

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل نهائي البيت الأبيض قاصدًا منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا، حيث لن يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليوم.

وخرج الرئيس الأمريكي السابق من البيت الأبيض من الحديقة الخلفية للمرة الأخيرة بصحبة زوجته حيث غادر بطائرة مروحية متجهًا إلى قاعدة أندروز ومن ثم إلى فلوريدا.

ترامب يودع الشعب الأمريكي

وودع ترامب الشعب الأمريكي واصفًا إياه بأنه أعظم شعب قائلًا: “وداعًا وأتمنى ألا يكون هذا الوداع طويلا” في إشارة إلى عزمه الترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة.

 


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