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فيديو.. تصادم 134 سيارة في اليابان بسبب الثلوج
مقتل شخص وإصابة العشرات

فيديو.. تصادم 134 سيارة في اليابان بسبب الثلوج

2021/01/19
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. تصادم 134 سيارة في اليابان بسبب الثلوج حوادث الطرق في اليابان
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية
1 إجراءات الحد من حوادث الطرق
2 حالة الطقس في اليابان
3 أحوال الطقس في اليابان

توفي شخص وأصيب العشرات وسط حالة من الفوضى عمت أحد الطرق السريعة في اليابان بسبب هطول الثلوج الأمر الذي تسبب في حوادث تصادم شملت 134 سيارة.

وقالت الحكومة إن حوادث التصادم وقعت على امتداد نحو كيلومتر من طريق توهوكو السريع في مقاطعة مياجي الشمالية قرب الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء بحسب رويترز.

إجراءات الحد من حوادث الطرق

وفرضت السلطات حدًا أقصى للسرعة يبلغ 50 كيلومترًا في الساعة، عندما ضعفت الرؤية بسبب انهمار ثلوج غزيرة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الكارثة، وقالت هيئة مواجهة الكوارث إن الحوادث شملت نحو 200 شخص نُقل 12 منهم لمستشفى للعلاج.

حالة الطقس في اليابان

وشهدت العديد من المناطق اليابانية انهمارًا استثنائيًا للثلوج الكثيفة في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب موقع الطقس العالمي فإنه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في العديد من المدن.

أحوال الطقس في اليابان

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مقاطعة آوموري إلى 9 تحت الصفر، في حين تصل درجة الحرارة المتوقعة في أكيتا إلى 6 تحت الصفر، في حين تسجل أوساكا 3 درجات مئوية.


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