فيديو.. تصادم 134 سيارة في اليابان بسبب الثلوج

المواطن - متابعة

توفي شخص وأصيب العشرات وسط حالة من الفوضى عمت أحد الطرق السريعة في اليابان بسبب هطول الثلوج الأمر الذي تسبب في حوادث تصادم شملت 134 سيارة.

Breaking: Around 200 injured after accidents involving over 134 cars on Tohoku Expressway in Osaki City, Japan. (Via Kyodo News) pic.twitter.com/ZFRkUUWxRO — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 19, 2021

وقالت الحكومة إن حوادث التصادم وقعت على امتداد نحو كيلومتر من طريق توهوكو السريع في مقاطعة مياجي الشمالية قرب الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء بحسب رويترز.

إجراءات الحد من حوادث الطرق

وفرضت السلطات حدًا أقصى للسرعة يبلغ 50 كيلومترًا في الساعة، عندما ضعفت الرؤية بسبب انهمار ثلوج غزيرة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الكارثة، وقالت هيئة مواجهة الكوارث إن الحوادث شملت نحو 200 شخص نُقل 12 منهم لمستشفى للعلاج.

حالة الطقس في اليابان

وشهدت العديد من المناطق اليابانية انهمارًا استثنائيًا للثلوج الكثيفة في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب موقع الطقس العالمي فإنه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في العديد من المدن.

أحوال الطقس في اليابان

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مقاطعة آوموري إلى 9 تحت الصفر، في حين تصل درجة الحرارة المتوقعة في أكيتا إلى 6 تحت الصفر، في حين تسجل أوساكا 3 درجات مئوية.

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