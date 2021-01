فيديو.. تصادم 134 سيارة في اليابان بسبب الثلوج

المواطن - متابعة

توفي شخص وأصيب العشرات وسط حالة من الفوضى عمت أحد الطرق السريعة في اليابان بسبب هطول الثلوج الأمر الذي تسبب في حوادث تصادم شملت 134 سيارة.

Breaking: Around 200 injured after accidents involving over 134 cars on Tohoku Expressway in Osaki City, Japan. (Via Kyodo News) pic.twitter.com/ZFRkUUWxRO

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 19, 2021