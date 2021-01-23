فيديو.. تفاصيل إجراء جراحة لطفل وهو في حالة إفاقة بالرياض

المواطن - الرياض

كشف استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور إبراهيم الثبيتي، عن تفاصيل إجراء جراحة نادرة عالميًّا لإنقاذ حياة طفل.

فيديو | جراحة نادرة عالمياً ينجح فيها فريق سعودي لعلاج طفل في حالة إفاقة#الإخبارية pic.twitter.com/SGGSOTYFvd — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 23, 2021

وقال الثبيتي، خلال مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”: “إن العملية عبارة عن استئصال بؤر صرعية عند الأطفال، والتي تعد نادرة ومعقدة؛ بسبب إجرائها لأطفال وهم في حالة إفاقة كاملة”.

سبب العملية أثناء الإفاقة:

وتابع أن سبب إجرائها للطفل وهو في حالة إفاقة كاملة لتفادي الإعاقات العصبية ومشاكل العمليات من فقدان القدرة على الكلام وتجنبًا مشاكل الكلام والحركة.

وأشار استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور إبراهيم الثبيتي إلى أن الجراحة تمثلت في استئصال جزء من خلايا المخ أي الجزء المؤثر والمسبب للصرع عند الطفل، مبينًا أن هذه العمليات تعتبر متقدمة.

تأثير الصرع على الطفل:

وتابع: “الطفل فهد القحطاني يعاني من حالة صرع يومية من عمر 5 سنوات”.

مضيفًا أن الصرع يؤثر على الطفل سواء من الحالة الذهنية والفكرية والمستوى الدراسي كذلك.

شارك الخبر