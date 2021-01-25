فيديو.. جولات ميدانية لشرطة الرياض لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

واصلت الجهات الأمنية في الرياض جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جهود مستمرة:

ونشر سناب الداخلية مقطع فيديو يبين جهود الجهات الأمنية في متابعة تطبيق الإجراءات، حيث تم ضبط العديد من المخالفات.

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة بهدف التأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.

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