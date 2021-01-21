فيديو.. جو بايدن يدخل البيت الأبيض مشيًا على الأقدام

المواطن - الرياض

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم التنصيب بالانتقال إلى البيت الأبيض رسميًّا؛ ليؤدي مهام منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد أدى في وقت سابق، القسم ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة رسميًّا، وكذلك أدت كامالا هاريس اليمين كأول أمريكية تتولى منصب نائبة لرئيس أمريكا أيضًا.

بايدن يتجه سيرا على الأقدام إلى البيت الأبيض pic.twitter.com/3pWJw4xFqW — الانتخابات الامريكية🇺🇸 (@election2020P) January 20, 2021

وكان جو بايدن قد وصل إلى منصة التنصيب في الكونجرس اليوم الأربعاء برفقة نائبته كاميلا هاريس وزوجته وبعض أعضاء الكونجرس.

حفل تنصيب بايدن:

وكان بايدن قد قام بتأدية الصلاة مع عدد من أعضاء الكونجرس في كنيسة القديس ماثيو فيما أعلن البنتاجون عن اختصار العرض العسكري الخاص بمغادرة ترامب لحضور مراسم تنصيبه.

وحضر نائب الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب مايك بنس إلى مقر الكونجرس لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

الرئيس #بايدن في طريقه إلى البيت الأبيض #العربية pic.twitter.com/V1IzwoGweB — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 20, 2021

ومع أنه تمنى أخيرًا حظًّا موفقًا لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترامب لم يهنئ أبدًا الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عامًا، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الأربعاء.

بايدن يذرف الدمع:

وكان جو بايدن قد وصل الليلة الماضية إلى واشنطن قادمًا من ديلاوير استعدادًا لحفل تنصيبه خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفور وصوله، أحيا بايدن ذكرى 400 ألف أمريكي حصد أرواحهم لغاية اليوم فيروس كورونا المستجدّ، وذلك خلال حفل قصير أقيم أسفل نُصب أبراهام لنكولن التذكاري، بمشاركة زوجته جيل ونائبته كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.

وقبلها بساعات، لم يتمكّن بايدن من حبس دموعه، خلال كلمة ألقاها قبل مغادرته ويلمينغتون، مقر إقامته في ولاية ديلاوير، حيث حيّا ذكرى ابنه الراحل بو قبيل توجّهه إلى واشنطن.

وقال بايدن: “اعذروني لتأثري، عندما سأموت ستكون ديلاوير محفورة في قلبي”، مضيفًا: “أمر واحد يؤسفني، هو أنه ليس هنا، لأنه كان من المفترض أن نكون نحن من يقدّمه بصفته رئيسًا”.

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